Corte Suprema ordena abrir 56 procesos de remoción contra jueces y juezas por mal uso de licencias médicas

16 jun. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema ordenó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas de distintos tribunales del país, tras detectar presuntas irregularidades en el uso de licencias médicas.

La medida busca determinar eventuales responsabilidades disciplinarias de los magistrados involucrados y podría derivar en su desvinculación si se comprueba la existencia de faltas graves.

¿Cómo se llegó a la apertura de los cuadernos de remoción?

Según explicó la presidenta del máximo tribunal Gloria Chevesich, el pasado 8 de junio la Corte Suprema revisó recursos de apelación presentados por 15 miembros de la judicatura que habían sido sancionados por distintas cortes de apelaciones del país.

En esa instancia, el máximo tribunal confirmó las sanciones y determinó abrir cuadernos de remoción en 14 de esos casos, mientras que en uno se estimó que la conducta no justificaba una medida de tal magnitud.

La magistrada agregó que en esa misma audiencia se acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria en este tipo de casos será de cinco años.

Casos que fueron descartados

Posteriormente, el 9 de junio, el pleno revisó 25 investigaciones disciplinarias que habían terminado con la absolución de los involucrados. En esos casos, la Corte decidió no abrir cuadernos de remoción al concluir que las circunstancias no lo ameritaban.

De acuerdo con la presidenta del máximo tribunal, varios de estos expedientes correspondían a jueces que se encontraban legalmente en el extranjero haciendo uso de feriados o permisos y que, durante ese período, se enfermaron o acreditaron contagios de Covid-19 al regresar al país.

La votación que definió los 56 procesos

En las jornadas posteriores, la Corte Suprema analizó otros 64 procesos en los que no se habían presentado recursos de apelación contra las resoluciones emitidas por las respectivas cortes de apelaciones.

Finalmente, durante la sesión de este martes, se acordó abrir cuadernos de remoción en 42 causas, rechazar esta medida en 13 casos y registrar empate en otras nueve.

Chevesich detalló que la decisión se adoptó mediante una votación dividida entre los 16 integrantes del pleno. En los casos empatados, ocho ministros se manifestaron a favor de abrir el cuaderno de remoción y ocho en contra.

Nombres se mantienen en reserva

La presidenta de la Corte Suprema precisó que, por ahora, no se darán a conocer los nombres de los magistrados involucrados hasta que sean formalmente notificados de la decisión.

Una vez abierto el cuaderno de remoción, se solicita un informe al juez o jueza respectiva y también a la corte correspondiente.

Tras ello, los antecedentes son incorporados a tabla para una nueva revisión, instancia en la que los afectados podrán presentar alegaciones y ejercer su derecho a defensa antes de que el máximo tribunal adopte una resolución definitiva sobre su permanencia en el Poder Judicial.

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