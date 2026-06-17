Joven de 21 años muere tras recibir un disparo en la cabeza mientras estaba dentro de un vehículo en Puente Alto

17 jun. 2026 - 03:41 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del martes terminó con la muerte de un joven de 21 años en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. La víctima recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba al interior de un vehículo en el sector de Bajos de Mena y, pese a ser trasladada hasta un recinto asistencial, no logró sobrevivir.

El caso movilizó a equipos especializados durante las últimas horas, quienes trabajan para establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron en él.

El ataque en Bajos de Mena

Los antecedentes recopilados hasta ahora indican que el joven se encontraba al volante de un automóvil cuando fue abordado por desconocidos. En medio de esa situación, uno de ellos habría utilizado un arma de fuego y efectuado un disparo que impactó a la víctima.

"Esto habría ocurrido alrededor de las 21:00 horas cuando la víctima se encontraba al interior de un vehículo, instante en que llegan sujetos desconocidos. Uno de ellos, premunido con un arma de fuego, efectúa un disparo en la región occipital", señaló el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur.

Tras la agresión, vecinos del sector acudieron en ayuda del joven y solicitaron asistencia de emergencia para trasladarlo hasta el Hospital Sótero del Río.

"Por la gravedad, es auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el Hospital Sótero del Río, donde ingresa fallecido", agregó el oficial.

Las diligencias para esclarecer lo ocurrido

La investigación quedó en manos de la Fiscalía ECOH y de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos equipos llegaron al lugar para realizar pericias y recopilar antecedentes relacionados con el caso.

"Se están haciendo diligencias y revisando el sitio del suceso, realizando distintas pericias con la Brigada de Homicidios para determinar la causa de la muerte y los autores del delito", indicó la fiscal ECOH Arlin Flores.

Por ahora, los equipos especializados continúan reuniendo antecedentes para reconstruir la dinámica de lo ocurrido.

"En este momento, la Brigada de Homicidios Sur se encuentra haciendo levantamiento de cámaras de vigilancia y los peritos se encuentran realizando el levantamiento y fijación de la evidencia para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos", sostuvo el subprefecto Briones.