Joven choca un Mercedes, derriba un poste y termina contra una vivienda: Investigan si escapaba de una encerrona

17 jun. 2026 - 01:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una maniobra desesperada que habría sido para escapar terminó con un automóvil de lujo destruido, un poste de luz partido en dos y daños en una vivienda de la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. Todo ocurrió mientras un joven de 19 años intentaba continuar su trayecto en medio de una situación que ahora es parte de la investigación.

Según los antecedentes preliminares, el conductor habría intentado escapar de otros vehículos que lo seguían mientras circulaba por el sector. La principal hipótesis que se analiza apunta a un presunto intento de encerrona, aunque las circunstancias todavía están siendo revisadas.

Cómo ocurrió el accidente en La Pintana

El hecho ocurrió en el sector de Avenida Santa Rosa con calle Lingue, donde el joven perdió el control de un automóvil marca Mercedes mientras se desplazaba de sur a norte. De acuerdo con testimonios recopilados en el lugar, el conductor habría sido seguido por al menos dos vehículos y, según relataron algunos vecinos, incluso habría recibido amenazas desde los automóviles que iban tras él.

En medio de esa situación, el Mercedes impactó a un segundo vehículo y luego chocó contra un poste del alumbrado público, el que terminó completamente destruido. La fuerza del golpe fue tal que el automóvil terminó prácticamente incrustado en una vivienda, dañando además la reja del inmueble y parte de un vehículo perteneciente a residentes del lugar.

El teniente Pablo Haro, de la Prefectura Santiago Sur, indicó que “tenemos un accidente de tránsito en que se involucran dos participantes, uno de ellos el vehículo que se encuentra a mi espalda, el que circulaba a una alta velocidad, lo cual se desconoce, ya que esta información es proporcionada por los testigos, y transitaba de sur a norte por la carretera de Avenida Santa Rosa”.

El uniformado añadió que “debido a esta alta velocidad, este móvil impacta a otro, perdiendo el control y luego de eso impacta con el poste de alumbrado público, así como también al domicilio que se encuentra en el lugar, ocasionando daños de consideración al alumbrado público, así como también al domicilio”.

El estado del conductor

Tras el impacto, vecinos salieron rápidamente para ayudar al conductor, quien logró abrir la puerta del vehículo antes de ser trasladado en ambulancia. Según antecedentes entregados por su familia, el joven se encuentra fuera de riesgo vital.

El padre del conductor, quien llegó hasta el lugar y presentó la documentación del automóvil, señaló que el vehículo no mantenía encargo por robo, que su hijo contaba con licencia de conducir y que no habría estado bajo los efectos del alcohol. También indicó que el automóvil no tenía seguro y terminó con pérdida total.

Mientras continúan las diligencias para aclarar qué ocurrió antes del choque, varias cuadras del sector permanecieron sin suministro eléctrico debido a los daños provocados por el impacto.