Mujer de 64 años es asesinada por un hombre con un arma cortopunzante en Maipú

17 jun. 2026 - 00:11 hrs.

¿Qué pasó?

La noche terminó de forma trágica para una mujer de 64 años en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. La víctima, de nacionalidad venezolana, murió luego de sufrir un ataque con un arma cortopunzante en plena vía pública, mientras las circunstancias de lo ocurrido continúan siendo investigadas.

Según los antecedentes preliminares, la mujer regresaba de una actividad realizada en las inmediaciones del sector cuando fue abordada por un sujeto que, por motivos que aún no han sido esclarecidos, la atacó en más de una oportunidad antes de huir en dirección desconocida.

Cómo ocurrió el ataque

Fueron vecinos del sector quienes, al percatarse de lo ocurrido, acudieron inicialmente para intentar ayudarla y alertaron a los equipos de emergencia. Hasta el lugar llegó personal municipal y, posteriormente, funcionarios del SAMU, quienes constataron su fallecimiento.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, en la intersección de Abisinia con Pelarco, en Villa El Abrazo. De acuerdo con información preliminar, la víctima cayó en una esquina del sector tras recibir al menos tres heridas con un arma cortopunzante, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Qué se sabe del atacante

Hasta ahora, no se conocen mayores antecedentes sobre el hombre involucrado en el ataque. Testigos señalaron que habría escapado en un vehículo y existe un registro audiovisual que podría haber captado la huida del automóvil, material que podría ser revisado como parte de las diligencias.

Mientras avanzan las primeras indagatorias, también se trabaja en la recopilación de testimonios de vecinos y familiares para reconstruir lo ocurrido y determinar la dinámica del ataque.

Las líneas investigativas que se mantienen abiertas

Entre las hipótesis preliminares que se manejan está la posibilidad de un robo con resultado de muerte. Sin embargo, parte de las pertenencias de la víctima se mantenían en su poder, antecedente que también abrió otras líneas investigativas relacionadas con un eventual conflicto previo con el atacante.

Las diligencias continúan para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque que terminó con la muerte de la mujer venezolana de 64 años en Maipú.