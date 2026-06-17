Declaran Preemergencia Ambiental en Santiago: Estas son las patentes que no podrán circular este miércoles

17 jun. 2026 - 02:26 hrs.

¿Qué pasó?

El frío seguirá marcando las jornadas en la Región Metropolitana, pero este miércoles no solo habrá que preocuparse de las bajas temperaturas. La calidad del aire volverá a encender las alertas en Santiago, obligando a las autoridades a decretar una nueva Preemergencia Ambiental que traerá consigo restricciones vehiculares y prohibiciones en toda la capital.

La medida fue anunciada por la Delegación Presidencial Metropolitana, luego de una recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, debido a la acumulación de contaminantes y a las condiciones de ventilación desfavorables previstas para las próximas horas.

Restricción vehicular para este miércoles

Entre las medidas más relevantes figura la restricción vehicular que afectará a distintos tipos de vehículos en la Región Metropolitana.

Los automóviles con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011 y cuyas patentes terminen en 2 y 3 no podrán circular entre las 07:30 y las 21:00 horas en la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Las motocicletas inscritas antes de 2010 con patentes finalizadas en 2 y 3 también estarán sujetas a la restricción durante el mismo horario.

En el caso de los vehículos sin sello verde, se mantiene la prohibición permanente de circular al interior del Anillo Américo Vespucio. Para esta jornada, la restricción considera las patentes terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

A ello se suma el transporte de carga con sello verde, cuyos vehículos con patentes terminadas en 4 y 5 no podrán circular entre las 10:00 y las 18:00 horas dentro del Anillo Américo Vespucio.

La fiscalización será realizada por Carabineros, junto a la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la red de cámaras de televigilancia desplegada en la región.

¿Por qué se decretó la Preemergencia Ambiental?

La decisión se adoptó luego de que durante la tarde de este martes varias estaciones de monitoreo registraran niveles preocupantes de contaminación.

A las 13:00 horas, la estación de Cerrillos alcanzó niveles de Alerta Ambiental por MP10. Más tarde se sumaron las estaciones de El Bosque, Quilicura, Cerro Navia, Pudahuel y Parque O'Higgins. El resto de la red de monitoreo se mantuvo en rangos de calidad del aire considerados regulares o buenos.

Según el reporte meteorológico, durante este miércoles se espera un régimen anticiclónico debilitado en superficie y condiciones de inestabilidad atmosférica hacia la noche. Además, las temperaturas se moverán entre los 8°C y los 14°C.

Con este nuevo episodio, la Región Metropolitana acumula tres Preemergencias Ambientales y 15 Alertas Ambientales por MP2.5 durante este año, además de una Preemergencia y siete Alertas por MP10.

Prohibición de calefactores y quemas agrícolas

Junto con las restricciones vehiculares, las autoridades reiteraron la prohibición de encender calefactores que utilicen leña o derivados de la madera, incluidos los equipos que funcionan con pellets, en toda la Región Metropolitana.

La medida será fiscalizada por equipos de la Seremi de Salud Metropolitana, con apoyo de municipios y Carabineros.

También continuará vigente la prohibición de quemas agrícolas en toda la región, restricción que se mantendrá hasta el próximo 31 de octubre y cuyo cumplimiento será supervisado por funcionarios del SAG y de CONAF.

Llamado a la población

Las autoridades hicieron un llamado a respetar las medidas establecidas durante este episodio de contaminación y a tomar precauciones antes de realizar actividades al aire libre, especialmente en el caso de personas con problemas de salud o grupos más sensibles a la mala calidad del aire.

Asimismo, el Ministerio de Educación recomendó a los establecimientos educacionales moderar la intensidad de las actividades físicas durante la jornada, privilegiando ejercicios de menor exigencia cardiovascular.

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