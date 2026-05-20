¿Pensando en cambiar la TV por el Mundial? Las nuevas tecnologías que lanzó reconocida marca en Chile

20 may. 2026 - 08:35 hrs.

La tecnología para el hogar ha cambiado radicalmente en los últimos años. Lo que antes era un simple televisor en la sala o un aire acondicionado en la pared hoy forma parte de un ecosistema conectado, diseñado para adaptarse a los gustos, los hábitos y la estética de cada espacio.

Esta evolución también ha transformado la forma en que las personas experimentan el entretenimiento en casa, sobre todo con la cercanía del Mundial. Las pantallas ya no solo reproducen contenido, sino que buscan integrarse al entorno, ofrecer imágenes cada vez más cercanas a la realidad y responder a los nuevos usos que van desde el gaming competitivo hasta la lectura prolongada o el trabajo desde casa.

Lo que llega a Chile

En ese contexto, TCL presentó su nueva generación de productos en categorías como televisores, monitores, tablets, línea blanca y climatización. El encuentro permitió a periodistas, partners y clientes conocer de cerca las propuestas que la marca trae al mercado local este año.

El corazón de la propuesta en pantallas es la tecnología SQD-Mini LED, que utiliza miles de pequeñas luces independientes para controlar la iluminación con mucho más detalle que un televisor convencional. El resultado son imágenes con negros más profundos, blancos más intensos y colores más precisos, todo lo cual se traduce en una experiencia visual notablemente más cercana a la realidad.

Uno de los modelos más destacados del evento fue el X11L, capaz de alcanzar niveles de brillo y zonas de control de iluminación que difícilmente pasan desapercibidos cuando se ven en funcionamiento. Ver ese nivel de detalle en movimiento es, sencillamente, difícil de ignorar.

Una pantalla como decoración de hogar

Pero no todo gira en torno al rendimiento técnico. La línea ART TV apunta a algo distinto: televisores pensados para integrarse a la decoración del hogar como si fueran un cuadro en la pared. El modelo A400 Pro tiene apenas 39,9 mm de grosor, pantalla antirreflejo y un sistema de montaje que permite instalarlo completamente pegado a la pared. Además, incluye una galería con más de 80 obras de arte digitales gratuitas para cuando el televisor no está en uso.

Para los gamers, la propuesta también estuvo presente con pantallas y monitores que priorizan la fluidez y la velocidad de respuesta. El evento incluyó estaciones con PlayStation 5, simuladores de conducción y setups de PC para demostrar en tiempo real cómo estas pantallas reducen los retrasos y hacen que cada movimiento en pantalla responda de forma más inmediata.

Más allá de las pantallas, el evento mostró soluciones de climatización enfocadas en eficiencia energética, tablets con tecnología de superficie similar al papel para reducir la fatiga visual, y una muestra de línea blanca. En conjunto, la propuesta refleja una visión de hogar donde cada rincón puede ser más inteligente, más eficiente y más cómodo.

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