Por hasta 8 horas: Revisa los cortes de luz que afectarán a 10 comunas de Santiago este miércoles

16 abr. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este viernes 17 de abril en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en diez comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este viernes 17 de abril?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Estación Central, Peñalolén, San Joaquín, Quinta Normal, Ñuñoa, Maipú y San Ramón.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Lo Barnecha

Desde las 11:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 12:00 hasta las 13:30 horas:

Quinta Normal

Desde las 09:00 hasta las 17:00 horas:

Desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas:

Santiago

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:

Estación Central

Desde las 09:30 hasta las 14:30 horas:

Ñuñoa

Desde las 10:30 hasta alas 16:30 horas:

Peñalolén

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas:

San Ramón

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:

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