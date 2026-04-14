Por hasta 6 horas: Revisa los cortes de luz que afectarán a 10 comunas de Santiago este miércoles
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este miércoles 15 de abril en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en diez comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este miércoles 15 de abril?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Recoleta, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Santiago, Estación Central, San Miguel, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda y La Florida.Ir a la siguiente nota
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Recoleta
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:
Lo Barnechea
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:
Vitacura
Desde las 11:00 horas las 17:00 horas:
Providencia
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:
Santiago
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas:
Estación Central
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:
Cerrillos
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:
San Miguel
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas:
La Florida
Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas:
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