Anuncian cortes de luz para 12 comunas de Santiago este martes: Durarán hasta 9 horas
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este martes 14 de abril en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en 12 comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta nueve horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 14 de abril?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Las Condes, Maipú, Estación Central, Santiago, La Cisterna, La Granja, San Miguel, Ñuñoa, Pudahuel, Peñalolén, Recoleta y San Joaquín.Ir a la siguiente nota
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Comuna de Maipú
Desde las 10:00 a las 15:00 horas
Estación Central
Desde las 11:00 a las 17:00 horas
San Miguel
Desde las 10:00 a las 13:00 horas
Desde las 10:00 a las 16:00 horas
La Granja
Desde las 10:00 a las 16:00 horas:
La Cisterna
Desde 10:00 hasta 13:00 horas.
San Joaquín
Desde 09:00 hasta 18:00 horas.
Recoleta
Desde las 10:00 hasta las 16:00.
Las Condes
Desde 10:30 hasta las 16:30 horas:
Desde 11:30 hasta hasta 17:00 horas:
Desde 10:00 hasta 14:00 horas:
Desde 10:00 hasta 13:00 horas:
Pudahuel
Desde 11:00 hasta las 17:00 horas:
Santiago
Desde 11:00 hasta las 17:00 horas:
Ñuñoa
Desde 10:00 a 16:00 horas:
Peñalolén
Desde 11:00 hasta 17:00 horas:
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