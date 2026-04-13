Anuncian cortes de luz para 12 comunas de Santiago este martes: Durarán hasta 9 horas

13 abr. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este martes 14 de abril en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en 12 comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta nueve horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 14 de abril?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Las Condes, Maipú, Estación Central, Santiago, La Cisterna, La Granja, San Miguel, Ñuñoa, Pudahuel, Peñalolén, Recoleta y San Joaquín.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Comuna de Maipú

Desde las 10:00 a las 15:00 horas

Estación Central

Desde las 11:00 a las 17:00 horas

Desde las 10:00 a las 13:00 horas

Desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Granja

Desde las 10:00 a las 16:00 horas:

La Cisterna

Desde 10:00 hasta 13:00 horas.

Desde 09:00 hasta 18:00 horas.

Desde las 10:00 hasta las 16:00.

Desde 10:30 hasta las 16:30 horas:

Desde 11:30 hasta hasta 17:00 horas:

Desde 10:00 hasta 14:00 horas:

Desde 10:00 hasta 13:00 horas:

Pudahuel

Desde 11:00 hasta las 17:00 horas:

Santiago

Desde 11:00 hasta las 17:00 horas:

Ñuñoa

Desde 10:00 a 16:00 horas:

Peñalolén

Desde 11:00 hasta 17:00 horas:

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