Anuncian cortes de luz de hasta 7 horas en nueve comunas de Santiago para este jueves
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este jueves 16 de abril en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este jueves 16 de abril?
En concreto, las comunasn de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Las Condes, Vitacura, Lampa, Cerrillos, Conchalí, Santiago, Estación Central, Recoleta y Cerro Navia.Ir a la siguiente nota
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Lampa
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:
Conchalí
Desde las 09:00 gasta las 15:00 horas:
Recoleta
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas:
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas:
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:
Cerro Navia
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:
Santiago
Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas:
Estación Central
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:
San Ramón
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:
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