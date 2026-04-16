Anuncian cortes de luz de hasta 7 horas en nueve comunas de Santiago para este jueves

16 abr. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de este jueves 16 de abril en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este jueves 16 de abril?

En concreto, las comunasn de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Las Condes, Vitacura, Lampa, Cerrillos, Conchalí, Santiago, Estación Central, Recoleta y Cerro Navia.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Lampa

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Conchalí

Desde las 09:00 gasta las 15:00 horas:

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas:

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

Santiago

Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas:

Estación Central

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas:

San Ramón

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:

Todo sobre Corte de luz