Cumbia y prevención de la violencia escolar: La novedosa medida de Puente Alto que involucró a La Combo Tortuga

15 abr. 2026 - 07:44 hrs.

¿Qué pasó?

La música se convirtió en una herramienta clave para abordar la violencia escolar en Puente Alto. En medio de un escenario nacional marcado por el aumento de amenazas y conflictos en establecimientos educacionales, el municipio impulsó una intervención en tres colegios de la comuna: La Consolidada, Villa Independencia y San Gerónimo.

La iniciativa, liderada por el alcalde Matías Toledo junto a la Corporación Cultural y la Dirección de Seguridad Municipal, buscó generar conciencia y fortalecer la convivencia escolar desde un enfoque cercano a los estudiantes. Para ello, se sumó la participación del grupo La Combo Tortuga, quienes encabezaron jornadas centradas en el diálogo, la reflexión y el autocuidado.

Durante las visitas, se abrieron espacios de conversación directa con los alumnos, donde se abordaron temas como la violencia escolar, la responsabilidad individual y la importancia de construir entornos respetuosos. Estas instancias permitieron discutir de forma clara los riesgos asociados a este tipo de situaciones, promoviendo una mirada más consciente dentro de la comunidad educativa.

Canción colectiva

Uno de los momentos más destacados fue el taller de composición musical, en el que los estudiantes trabajaron junto a la banda para crear una canción colectiva con un mensaje enfocado en la no violencia. Esta actividad permitió que los jóvenes canalizaran sus ideas y emociones a través de la música, transformándola en un medio de expresión y aprendizaje.

A la experiencia también se sumó el equipo de drones de Seguridad Pública, que realizó demostraciones en terreno. Los estudiantes pudieron conocer de cerca el uso de esta tecnología y cómo se aplica en labores preventivas, acercándose al trabajo que realiza el municipio en materia de seguridad.

La participación de La Combo Tortuga aportó un componente significativo, utilizando la música como un canal efectivo para transmitir valores como el respeto, la empatía y el cuidado mutuo. La estrategia buscó conectar con los jóvenes desde sus propios códigos, facilitando una comunicación más directa y efectiva.

Desde el municipio recalcaron que estas acciones forman parte de un plan integral de prevención, que apunta a anticiparse a situaciones de riesgo y fortalecer los entornos educativos. Además, destacaron que este trabajo no es aislado, sino que responde a un esfuerzo sostenido que continuará desarrollándose en distintos establecimientos de la comuna, con foco en el acompañamiento permanente a las comunidades escolares.

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