"No se nos puede obligar a trabajar": Camioneros advierten a las autoridades por alza en el precio del diésel

15 abr. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) emitió un comunicado respecto a las nuevas alzas de los combustibles, en el que acusan que 10 mil de sus asociados se encuentran sin trabajar debido a que se quedaron "sin caja para combustible".

El mensaje se da en medio de la nueva alza a los combustibles anunciados esta jornada, donde la gasolina de 93 octanos subió $20,2 por litro, la de 97 octanos incrementó $22,3 y el diésel aumentó $36,4 por litro.

"Enormes sobrecostos a los que se nos condena"

"Hemos sido claros: no pedimos subsidios como sí se les ha dado a otros sectores que también usan combustibles. Solicitamos soluciones que nos permitan resolver los enormes sobrecostos a los que se nos condena. También se pidió a las más altas autoridades llamados claros a los generadores de carga, públicos y privados, a fin de reconocer el nuevo escenario con nuevas tarifas. No sabemos qué se hizo al respecto", se señaló en el texto.

"La realidad es que hay unos 10.000 camioneros que ya no están trabajando porque se quedaron sin caja para combustible", se añadió.

Por otro lado, criticaron no recibir respuestas que permitan aumentar sus condiciones laborales: "No hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector, que transportan el 95 % de la carga en Chile; que generan unas 250.000 plazas de trabajo y aportan el 6 % del PIB. Se nos pide que traspasemos los mayores costos, pero eso solo es posible si no existiera el actual esquema de posición dominante de los mandantes, cuyo interés parece ser más eludir reajustes tarifarios."

“No se puede trabajar bajo los costos”

Finalmente, declararon que con las nuevas alzas se llegó a "un punto de no retorno", cuya consecuencia ha dejado a los transportistas sin recursos para seguir trabajando.

"En este caso, y como advertimos a las autoridades, no se nos puede obligar a trabajar bajo los costos. Eso no es decente y nos llama poderosamente la atención la forma tozuda con que se ha empujado a nuestro sector, perjudicando a todo el país", cierra el comunicado.