"Pago Justo del CAE": proyecto busca frenar cobros de Tesorería y cambiar sistema de pago para más de 550 mil deudores

15 abr. 2026 - 03:13 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un escenario económico complejo para las familias, un grupo transversal de parlamentarios ingresó al Congreso el proyecto “Ley Pago Justo del CAE”, iniciativa que busca modificar el actual sistema de cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE) y establecer condiciones de pago acordes a la realidad de los deudores.

La propuesta, impulsada por la diputada Ana María Gazmuri junto a legisladores de distintas bancadas, apunta a beneficiar a más de 550 mil personas que mantienen deudas asociadas a este crédito, en un contexto marcado por el inicio de cobros por parte de la Tesorería General de la República.

¿Qué dijo Gazmuri?

“Hoy día, en este escenario difícil en que vemos la grave afectación económica que sufre la familia chilena, recibimos un nuevo golpe con el inicio de cobros compulsivos de la deuda del CAE sin considerar la capacidad real de las familias. Esto es injusto y abusivo”, señaló la diputada Gazmuri.

“Frente a esta situación, transversalmente hemos presentado un proyecto de ley que se haga cargo de este problema. Lo ideal para nosotros hubiera sido la condonación del CAE, pero ante este cobro masivo e indiscriminado, buscamos poner límites y restricciones”, agregó.

Proyecto apunta a cambiar condiciones de pago del CAE

El debate se intensificó luego de que la Tesorería informara que los convenios actuales exigen un pie inicial de entre un 10%, 15% o 20% del total de la deuda, requisito que la propia institución reconoce como complejo de cumplir para la mayoría de las familias.

Según los impulsores de la iniciativa, el sistema vigente no considera la capacidad real de pago de las personas. En caso de atrasos por emergencias, los deudores pierden sus convenios y deben enfrentar nuevas condiciones más exigentes para repactar.

“Mientras a la gente le sube el costo de la vida por malas decisiones del gobierno de Kast, su ministro Quiroz anunció un cobro completamente abusivo del CAE, sin pensar en las y los deudores que no pueden pagarlo, porque la mayoría de ellos ganan menos de 750 mil pesos”, sostuvo la diputada Emilia Schneider.

Schneider añadió que “presentamos este proyecto y seguiremos buscando acciones que nos permitan aliviar la carga de las y los deudores. Pero no nos perdemos: la solución de fondo es clara, el CAE no hay que endurecerlo, hay que condonarlo y cambiarlo por un nuevo mecanismo de financiamiento”.

Iniciativa incorpora capacidad de pago y vía judicial

El proyecto propone un cambio en la forma en que se evalúan los pagos, incorporando el concepto de “capacidad de pago ajustada”, que considera ingresos, gastos, cargas familiares y otras variables socioeconómicas.

“No basta con mirar el ingreso de una persona: la mayoría de los deudores tienen sueldos entre 550 mil y un millón de pesos, y además enfrentan cargas familiares, arriendos, créditos hipotecarios y vulnerabilidad laboral”, explicó Gazmuri.

“Exigir un pie de un 10% y hasta recomendar pedir un crédito de consumo para pagarlo es impresentable”, cuestionó.

La iniciativa también establece que los cobros se realicen exclusivamente por la vía judicial, con el objetivo de garantizar el debido proceso, y contempla la suspensión de acciones de cobro cuando un deudor solicite un convenio.

Parlamentarios apuntan a impacto en familias

Desde el Congreso, los firmantes del proyecto han planteado que el actual sistema afecta directamente a familias que accedieron al CAE como una vía para financiar sus estudios, especialmente en regiones y sectores con menores ingresos.

“Lo hemos dicho con mucha fuerza. Los chilenos que acudieron al CAE para poder sacar una carrera, muchos de ellos la primera generación de sus familias, sobre todo en zonas rurales y regiones, hoy día se ven amenazados en su vida íntegra”, afirmó la diputada Carolina Cucumides.

“Se les cobra más por el costo de la vida a través del bofetazo del bencinazo y ahora se les quiere hacer pagar una cuota inicial altísima para el pago del CAE. Le pedimos al gobierno que tome en cuenta las razones de trasfondo. Se trata de justicia social, no se les puede cobrar de esta manera”, añadió.

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