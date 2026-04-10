Tesorería logra millonario peak por cobro del CAE: $1.500 millones en una jornada

10 abr. 2026 - 07:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República alcanzó niveles récord de recaudación tras iniciar el proceso de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), llegando a captar cerca de $1.500 millones en un solo día.

Recaudación récord por cobros del CAE

Este aumento se da en el marco del plan impulsado por el Gobierno para recuperar recursos fiscales, luego de que la deuda total del CAE alcanzara los $4 billones a fines de 2025.

Según datos recientes, la recaudación diaria ya había mostrado un salto importante, pasando de cerca de $30 millones a unos $200 millones tras los primeros anuncios del Gobierno.

Sin embargo, con la implementación del plan de cobro por parte de Tesorería esta semana, los montos se dispararon hasta alcanzar un peak cercano a los $1.500 millones durante la jornada de martes, según reveló el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, al Diario Financiero.

La cifra llegó a $ 1.000 millones este miércoles. Es decir, algo más de $ 1.200 millones de media en apenas dos días.

Cobros incluyen embargos y acciones judiciales

El fuerte incremento en los pagos se produce tras el endurecimiento de las medidas de cobranza, especialmente enfocadas en deudores con mayores ingresos.

El proceso contempla distintas medidas según el nivel de ingresos de los deudores. En el caso de quienes superan los $5 millones mensuales, se iniciaron acciones judiciales directas, sin posibilidad de acceder a convenios de pago.

Estas pueden incluir embargo de bienes, retención de sueldos o fondos en cuentas bancarias, con el objetivo de recuperar los recursos que el Estado pagó como aval ante los bancos.

Más de 550 mil morosos en el sistema

Actualmente, más de medio millón de personas mantienen deudas impagas del CAE, lo que ha generado presión sobre las finanzas públicas.

Desde el Ejecutivo han insistido en la necesidad de regularizar estas obligaciones, asegurando que se trata de recursos fiscales que deben ser recuperados para su correcta utilización.

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