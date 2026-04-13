Temblor se registra en la zona norte del país: Esta fue la magnitud y epicentro que tuvo el sismo
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, a las 18:45 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 33 km al norte de Pica, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 101 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Notas relacionadas
- Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico
- Sismo se registró en el norte de Chile esta madrugada: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor
- Temblor se registra en la zona centro-sur del país: Revisa el epicentro y magnitud del movimiento telúrico