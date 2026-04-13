¿Por qué hay un sonido de campanas cuando se mueven los buses RED?: Revisa la razón detrás de este hecho particular

13 abr. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Si transitas diariamente por las arterias principales de la Región Metropolitana, seguramente has escuchado un tintineo de campanas que emerge de los nuevos buses que recorren la ciudad.

Lejos de ser un detalle estético, esto responde a una necesidad crítica de seguridad vial, derivada de la transformación tecnológica que vive el sistema Red Movilidad.

La implementación de la electromovilidad ha generado un impacto positivo inmediato en el entorno urbano. Según datos oficiales de Red Movilidad, la incorporación de buses eléctricos ha permitido reducir la contaminación acústica en más de un 40 por ciento en ejes viales de alta congestión, como la Alameda y la Av. Santa Rosa.

Este descenso en los decibelios no solo mejora la experiencia de viaje de los pasajeros, sino que beneficia directamente a quienes viven y trabajan en estas zonas críticas.

Este avance ha posicionado a Santiago como un referente global en transporte sostenible. Actualmente, la capital de Chile ostenta el título de ser la ciudad con la mayor flota de buses eléctricos en el mundo fuera de China, contando con más de 4 mil unidades en operación.

Buses eléctricos. ATON

¿Por qué los buses RED hacen sonido de campana?

Esta es una duda frecuente, sobre todo en redes sociales. La razón principal de estas emisiones sonoras es que los motores de los buses eléctricos, a diferencia de los de combustión interna, son silenciosos.

Si bien esta característica es un beneficio directo para la calidad de vida urbana, representa un riesgo para peatones y ciclistas que suelen advertir la presencia de un vehículo a través del oído.

Por ello, las campanas actúan como una medida preventiva para evitar siniestros viales, alertando de forma amable pero efectiva sobre la proximidad de la máquina. La incorporación de estas campanas no es un detalle aleatorio, sino que responde a la implementación del sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System).

Bajo normativas internacionales de seguridad vial, los vehículos eléctricos —que por naturaleza son silenciosos— están obligados a emitir un sonido artificial cuando circulan a velocidades inferiores a los 30 km/h. Es por eso que el sonido se percibe cuando se aproximan a los paraderos o cuando están por detenerse.

Beneficios adicionales de los buses eléctricos

De acuerdo con información del sitio web del Gobierno. Actualmente, el 68 por ciento de la flota de buses es eléctrica, y cuentan con aire acondicionado, cargadores USB y wifi.

Adicional a estas funciones que mejorar la experiencia de viaje de millones de pasajeros, algunas de las ventajas que tiene la implementación de buses eléctricos son las siguientes:

Reducción en un 80% de las emisiones de material particulado fino (PM2.5)

Disminución de hasta un 64% del ruido ambiental en el eje Alameda

Ahorro de más de 60 millones de litros de diésel

¿En cuántas regiones del país hay buses eléctricos?

Para febrero de este año, había 370 buses del sistema RED Movilidad circulando fuera de Santiago y distribuidos en once regiones del país. Copiapó marca un hito importante, pues en esta ciudad de la región de Atacama, opera la primera flota de Sudamérica, cien por ciento eléctrica, con 121 buses.

Algunas ciudades donde operan buses eléctricos fuera de Santiago son: Antofagasta, Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Temuco y Puerto Montt.

@red_movilidad ¿Por qué los buses RED hacen sonidos de campanas? ?? Esto es una medida de seguridad vial para evitar siniestros ??? ya que el motor de los buses eléctricos no generan sonidos. Los buses eléctricos ??? han permitido reducir el ruido en más de un 40% en avenidas importantes de Santiago, como la Alameda y Santa Rosa. Actualmente Santiago ?? es la ciudad con más buses eléctricos fuera de China, con 2.555. Gracias a la Licitación de Vías 2023, este año llega un total de 1.800 nuevos buses ? para renovar flota en 20 comunas, entre ellas, La Florida, San Joaquín y San Miguel. #redmovilidad #transportepublico #buseselectricos #electromovilidad #santiago #chile #?? #chileviral #fyp ? sonido original - Red Movilidad

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