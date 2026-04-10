De Grange niega reducción de buses en Santiago y acusa "campaña con motivación política"

10 abr. 2026 - 11:43 hrs.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, salió a desmentir categóricamente las denuncias sobre una supuesta reducción del servicio de buses en Santiago. "No se ha cambiado absolutamente nada. Ni frecuencias, ni trazados, ni horarios", afirmó.

En conversación con CNN Prime, la autoridad dijo que la operación del sistema se mantiene tal como fue "definida en el plan operacional elaborado en febrero por la administración anterior" y, desde inicios de marzo, el transporte público funciona sin modificaciones.

"Fotos falsas y videos antiguos"

De Grange no solo rechazó las acusaciones, sino que apuntó directamente a una campaña organizada de desinformación. Según el ministro, las imágenes de aglomeraciones que han circulado en redes sociales corresponden a "fotos falsas, fotos viejas o videos antiguos que no corresponden a la realidad actual".

"Son cosas puntuales que han existido siempre", señaló, pidiendo "evitar la difusión de noticias falsas" y asegurando que la flota disponible conserva la misma calidad de servicio de siempre.

Para reforzar su punto, recordó que él mismo utiliza diariamente el sistema de transporte público.

El ministro fue más allá en sus declaraciones y denunció que detrás de las publicaciones existe "una motivación política". "Es una campaña de desinformación", afirmó De Grange, sin identificar directamente a sus responsables.

Consultado sobre la planificación futura del sistema, el ministro explicó que los ajustes en la operación se realizan de forma regular. "Los planes operacionales se definen cada tres o seis meses", precisó, añadiendo que factores estacionales como las vacaciones de invierno o el verano inciden directamente en la frecuencia de los servicios, algo que considera parte del funcionamiento normal del sistema.

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