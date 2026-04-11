Municipalidad de Huechuraba responde tras acusaciones de 31 minutos: "Lamentamos que se genere molestia"

11 abr. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una controversia se generó en torno a un video difundido por el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, en el que aparecía interactuando con personajes del programa infantil 31 Minutos, situación que derivó en cuestionamientos por el uso de propiedad intelectual.

El registro, publicado ayer, mostraba al edil conversando con “Juanín” y “Mario Hugo” en el marco de una campaña de educación ambiental vinculada a la iniciativa “Trashformer”, impulsada por el Grupo Inser. En el clip, acompañado de música del programa, se promovía el reciclaje y el compostaje en la comuna.

Sin embargo, desde el equipo de 31 Minutos anunciaron acciones legales, acusando el uso no autorizado de sus personajes. En esa línea, afirmaron que “no hemos sido contactados por la Municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña”.

¿Qué dijeron desde la Municipalidad de Huechuraba?

Frente a esto, desde el municipio aclararon su posición y descartaron cualquier responsabilidad directa en la producción del contenido. Según indicaron, “nunca participamos en la idea de traer su show a la comuna. Todo fue producido por la empresa Inser, quienes nos invitaron a interactuar con él”.

Además, señalaron que “lamentamos que se genere una molestia, pero 31 Minutos debe resolver este problema con quienes lo estime pertinente, no con la municipalidad de Huechuraba, que no tiene nada que ver”.

Por su parte, el alcalde explicó que la participación en el video se dio en el contexto de una campaña ambiental gestionada por terceros, indicando que “en este contexto, ellos contrataron a Rodrigo Salinas, y nos pidieron hacer una interacción con ‘Juanín’, a la cual accedimos porque nos pareció una buena manera de difundir una iniciativa ambiental que los vecinos agradecen y han pedido mucho”.

Asimismo, expresó su intención de que el conflicto pueda resolverse entre las partes involucradas, agregando que “esperamos que entre Grupo Inser, Rodrigo Salinas y 31 Minutos puedan arreglar este malentendido que lamentamos mucho”.

En medio de la polémica, el video fue eliminado de redes sociales. El propio alcalde confirmó la decisión, señalando que “hemos decidido bajar el video con Rodrigo Salinas, para no seguir siendo vinculados a un problema que es totalmente ajeno a la Municipalidad”.

El caso abrió un debate sobre el uso de contenidos y personajes protegidos, en un escenario donde las responsabilidades apuntan a distintas partes involucradas en la producción de la campaña.