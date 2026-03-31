Precio de la bencina: ¿Cuánto tardaría en normalizarse si se abre el estrecho de Ormuz?

31 mar. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

El impacto del conflicto en Medio Oriente sigue golpeando a la economía global. El bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha generado un fuerte aumento en el precio de los combustibles, afectando directamente a países como Chile.

En el mercado local, el alza ha sido histórica: la bencina ha subido hasta $390 por litro, mientras que el diésel ha alcanzado incrementos de hasta $580.

Este escenario responde a que por el estrecho transita cerca del 20% del suministro mundial de crudo, lo que convierte cualquier interrupción en un factor crítico para los precios internacionales.

Reapertura no implica caída inmediata en el precio

Pese a que una eventual reapertura del paso marítimo podría aliviar la presión sobre el mercado, los expertos coinciden en que la normalización no será inmediata.

El economista jefe de Moody's Analytics, Mark Zandi, explicó que "los precios (del petróleo) suben como un cohete y caen como una pluma", en declaraciones a Times.

Según su análisis, el proceso de normalización en la producción y envío de petróleo podría tomar entre seis y ocho semanas. Sin embargo, advierte que los valores se mantendrían por sobre los niveles previos al conflicto.

Desde una mirada más estructural, el analista de energía Jorge León señaló a El País que, incluso con una reapertura inmediata, el ajuste del mercado sería más lento.

"Si mañana se reabriera el estrecho de Ormuz, tardaría de entre tres a cinco meses en recuperar cierta normalidad desde el punto de vista de la oferta del petróleo".

"Cualquier afectación prolonga el ajuste del mercado"

En Chile, el economista sénior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, coincidió en que una reapertura tendría efectos positivos inmediatos, pero con limitaciones importantes, según Emol.

"Deberíamos ver una reducción del precio si se restablece el flujo, porque hoy existe una presión al alza asociada a restricciones de transporte. Sin embargo, asumir un retorno a los niveles previos al conflicto es un escenario optimista", asegura.

El experto agrega que el mercado enfrenta no solo problemas logísticos, sino también daños en infraestructura clave.

"Estamos hablando de instalaciones que toman tiempo en reconstruirse. Solo Irán representa cerca del 3% de la producción mundial diaria, por lo que cualquier afectación prolonga el ajuste del mercado", sostiene.

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