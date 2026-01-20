"Hice lo correcto en Punta Peuco": Jaime Campos carga contra Boric y admite su voto por Kast

20 en. 2026 - 22:43 hrs.

En lo que ha sido una de las designaciones más comentadas del nuevo gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos, ha vuelto a la primera línea política.

Confirmado como el nuevo Ministro de Agricultura, en su primer encuentro con la prensa, Campos no tardó en marcar su posición con duras críticas a la administración saliente de Gabriel Boric y revelaciones sobre su alineación política en las últimas elecciones.

En sus primeras declaraciones tras el nombramiento, el abogado radical abordó sin filtros los episodios más polémicos de su carrera y su visión del escenario actual.

"El gobierno más malo"

Consultado por su evaluación del gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien dejará La Moneda en marzo, Campos fue categórico. "Yo creo que el gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia", sentenció el futuro secretario de Estado.

La crítica no se detuvo en la gestión. Campos confesó que su distanciamiento con la centroizquierda es profundo, al punto de haber anulado su voto en la elección que llevó a Boric al poder, para luego cruzar la vereda en los últimos comicios. "En primera y en segunda vuelta voté por José Antonio Kast", admitió, confirmando su total adhesión al proyecto del líder republicano.

La sombra de Punta Peuco

Camos recordó su negativa a firmar el decreto de cierre del penal Punta Peuco en las horas finales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, una decisión que en su momento frustró el último acto simbólico de la exmandataria.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Campos reivindicó su actuar con firmeza: "Con mi conciencia muy tranquila hice lo que jurídicamente correspondía".

Según el nuevo ministro de Agricultura, lo que se le propuso firmar en aquel entonces era "un acto inconstitucional e ilegal". Campos desestimó las críticas de los sectores de izquierda que aún le recriminan ese episodio, calificando los intentos de cierre y reconversión del penal como maniobras de fachada.

"Eso es un arreglo cosmético nomás, pero hablemos en serio (...) Si realmente querían cerrarlo y no lo hicieron", argumentó, agregando que todo se trató de "shows comunicacionales nomás, que no tienen ningún efecto práctico".

Tensión con el radicalismo

El anuncio de la designación de Campos desató en los últimos días un inmediato quiebre con su tienda, el Partido Radical, cuya directiva advirtió que lo pasará al Tribunal Supremo si concreta su ingreso al gabinete de Kast sin renunciar a su militancia.

Lejos de mostrar preocupación, Campos desafió a la mesa directiva con una dureza inusitada, cuestionando incluso la vigencia histórica de la colectividad. "Bueno, que me pasen. Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo", ironizó, asegurando que es "radical de mucho antes que los actuales dirigentes".

El futuro ministro desestimó cualquier falta de institucionalidad por no haber consultado su decisión con el actual timonel radical, a quien aseguró "prácticamente no conocer". Campos defendió su autonomía afirmando que no mantuvo comunicación alguna con la cúpula del partido para aceptar el cargo, trazando un paralelo con su gestión anterior: "No hablé con el partido cuando fui ministro de la Presidenta Bachelet (...) Yo no tengo que consultarle a nadie", sentenció, descartando de plano presentar su renuncia voluntaria a la colectividad.

Ante la contradicción ideológica que le reprochan sus correligionarios por sumarse a una administración de derecha, Campos justificó su decisión bajo la tesis de un llamado amplio del presidente electo. "Lo asumo con orgullo, porque se ha convocado a un Gobierno de Unidad Nacional y detrás de eso tenemos que estar todos los chilenos, independientemente del partido político al que uno pertenezca", argumentó, restando validez a las amenazas disciplinarias de su partido.

