"Un gran equipo para tiempos difíciles": Kast tras presentar a su gabinete de ministros en un acto marcado por los incendios

20 en. 2026 - 22:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Presidente Electo, José Antonio Kast, anunció a su gabinete de ministros, en un acto que estuvo marcado por la emergencia que se está viviendo en la zona centro-sur del país por los incendios forestales, lo que reforzó la idea de un "gobierno de emergencia".

Uno de los momento que llamó la atención fue cuando se reveló que Daniel Mas asumirá como biministro de Economía y Minería, pese a que más temprano la minera Andes Copper había anunciado que su gerente general (CEO), Santiago Montt, renunció al puesto luego que fuera “nombrado Ministro de Minería del gobierno entrante del presidente José Antonio Kast”.

¿Qué dijo Kast tras anunciar a su gabinete?

"Nuestro país vive horas difíciles. Hay familias con miedo, barrios abandonados, instituciones debilitadas, y cuando Chile enfrenta momentos así no necesita excusas ni diagnósticos eternos, a lo que nos tienen acostumbrados, necesita decisión, necesita carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud", comenzó diciendo el Presidente Electo.

"Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia. Un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile. No hay tiempo que perder, aquí se trabaja desde el día uno, desde el primer minuto", agregó.

Kast destacó que se trata de "un gran equipo para tiempos difíciles, para momentos de emergencia como lo señalamos por tanto tiempo".

Los incendios forestales

El Presidente Electo manifestó que "nuestro pensamiento, nuestra acción, está con las familias del sur de Chile que, producto de los incendios que han golpeado a nuestra patria, algunos han perdido sus casas, otros su trabajo y, lo más doloroso, otros han perdido a sus seres queridos".

"Por eso, este no es un acto de celebración, no es un acto que conlleve un triunfalismo ni tampoco de autocomplacencia. Hemos decidido hacer un acto sobrio para poder tener en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, a todos los chilenos que hoy día están sufriendo", aseveró, indicando que "es un acto de responsabilidad con Chile".

"La palabra emergencia deja de ser un concepto"

José Antonio Kast señaló que "presentamos a un equipo, un gran equipo, a quienes hemos convocado para los enormes desafíos que tenemos como país. Hoy la palabra emergencia, que ocupé tanto tiempo durante las campañas, deja de ser un concepto y se transforma en una tarea concreta, urgente y diaria, porque no hay tiempo que perder".

"Frente a este escenario no podemos improvisar. Chile necesita sentido común, de urgencia y sobre todo de unidad nacional", recalcó, asegurando que "este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de la convicción común de poner a Chile siempre adelante".

"No les he pedido lealtad personal ni tampoco con un partido político. Les he pedido lealtad con Chile, y eso tenemos que tenerlo todos muy grabado. Nuestra lealtad siempre es con Chile", afirmó.

"Las emergencias como los incendios, terremotos e inundaciones son prueba fiel de lo que somos capaces de hacer cuando actuamos unidos, y este gobierno comienza con un equipo unido ante la emergencia. Comienza trabajando, comienza ahora", sostuvo.

Listado completo de ministros por cartera:

Ministerio del Interior: Claudio Alvarado (UDI)

Claudio Alvarado (UDI) Ministerio de Seguridad Pública: Trinidad Steinert (Independiente)

Trinidad Steinert (Independiente) Ministerio de Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna (Independiente)

José Francisco Pérez Mackenna (Independiente) Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz (Independiente)

Jorge Quiroz (Independiente) Ministerio de Defensa: Fernando Barros (Independiente)

Fernando Barros (Independiente) Ministería Secretaría General de la Presidencia (Segpres): José García Ruminot (RN)

José García Ruminot (RN) Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob): Mara Sedini (Independiente)

Mara Sedini (Independiente) Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas (Independiente)

Daniel Mas (Independiente) Ministerio de Desarrollo Social y Familia: María Jesús Wulf (Republicanos)

María Jesús Wulf (Republicanos) Ministerio de Educación: María Paz Arzola (Independiente)

María Paz Arzola (Independiente) Ministerio de Justicia y DD.HH.: Fernando Rabat (Independiente)

Fernando Rabat (Independiente) Ministerio del Trabajo y Previsión Social: Tomás Rau (Independiente)

Tomás Rau (Independiente) Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau (Republicanos)

Martín Arrau (Republicanos) Ministerio de Salud: May Chomalí (Independiente)

May Chomalí (Independiente) Ministerio de Vivienda y Urbanismo: Iván Poduje (Independiente)

Iván Poduje (Independiente) Ministerio de Agricultura: Jaime Campos (Radical)

Jaime Campos (Radical) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: Louis de Grange (Independiente)

Louis de Grange (Independiente) Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot (Independiente ex Evópoli)

Catalina Parot (Independiente ex Evópoli) Ministerio de Energía: Ximena Rincón (Demócratas)

Ximena Rincón (Demócratas) Ministerio del Medio Ambiente: Francisca Toledo (Independiente)

Francisca Toledo (Independiente) Ministerio del Deporte: Natalia Ducó (Independiente)

Natalia Ducó (Independiente) Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: Judith Marín (Partido Social Cristiano)

Judith Marín (Partido Social Cristiano) Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: Francisco Undurraga (Evópoli)

Francisco Undurraga (Evópoli) Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao (Independiente)

