Radiografía a los malls chinos: Dónde están, por qué han crecido tanto y la razón por la que disminuyeron en la comuna de Santiago

20 en. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una explosión considerable es la que han tenido los malls chinos, recintos que de un tiempo a esta parte se han multiplicado, especialmente en la región Metropolitana. Además del formato de centros comerciales, supermercados y tiendas de barrio, se han sumado comercios minoristas.

Si bien, según consigna el portal América Retail, se ha registrado una disminución en el número de locales en zonas específicas, la tendencia general continúa mostrando un crecimiento sostenido.

En ese sentido, un catastro elaborado por Colliers devela tanto la magnitud como los cambios en su distribución geográfica.

A la hora de observar factores que expliquen este fenómeno, uno de los más importantes es la diversidad de la oferta. En un mismo espacio, los consumidores pueden encontrar una gran variedad de productos de uso diario y a precios competitivos.

Otro diferenciador es que los malls chinos no operan bajo el alero de grandes cadenas de marcas unificadas. En cambio, es habitual ver la presencia de varios locales independientes ubicados en zonas centrales entre sí.

¿Cuántos malls chinos existen en el país?

De acuerdo con el estudio anteriormente citado, en la actualidad existen 255 malls chinos. Esto se traduce en un crecimiento anual de 27,5%, lo que a su vez revela la apertura de 55 nuevos locales en comparación con el año anterior.

Si bien este formato sigue expandiéndose, el estudio revela contrastes especiales entre distintas comunas y regiones.

En esa línea, se aprecia una fuerte concentración de estos establecimientos en la comuna de Santiago, donde se encuentra el 40% del total de malls chinos en el país.

En todo caso, en el último año, la comuna registró una disminución en el número de locales. En un período de doce meses pasaron de 47 a 31.

Según explicó José Agustín Segura, subgerente del Área de Inteligencia de Negocios de Colliers, existen al menos dos elementos clave que ayudan a entender este ajuste.

En primer lugar, el tipo de productos que se comercializan ha comenzado a afectar la rentabilidad en grandes superficies ubicadas en zona de alto costo. "Por el tipo de productos que venden, ya no se les está haciendo tan rentable arrendar grandes superficies”, señaló Segura.

Un segundo aspecto responde a un contexto de mayor fiscalización: en 2025, los malls chinos se vieron expuestos a controles más estrictos por parte de las autoridades, luego de denuncias relacionadas con la no entrega de boletas y el no pago de patentes en algunos casos.

