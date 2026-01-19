Holding de supermercados chilenos abrirá dos nuevas sucursales en Perú

19 en. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El holding de supermercados nacionales, SMU ha anunciado un importante hito de cara a su expansión por la región con la apertura de dos nuevos de sus supermercados en Perú.

Se trata de Maxiahorro en la región de Piura, en el norte del vecino país, foco central del crecimiento futuro de la compañía.

De acuerdo con lo que indica la empresa, las nuevas tiendas se ubican en el distrito de Castilla, en las avenidas Progreso e Independencia, y se suman a los otros dos locales inaugurados durante 2025 en el marco del plan de crecimiento orgánico de la compañía.

El objetivo de la apertura de estas dos sucursales está enfocado en entregar una propuesta de valor con foco en abastecimiento a precios bajos.

"Estas nuevas aperturas nos permiten seguir creciendo en Piura, llevando nuestra propuesta a más clientes y alcanzando una mayor escala, aprovechando de manera eficiente nuestra estructura logística, tecnológica y de backoffice, para competir mejor", señaló Patricio Llosa, gerente general de SMU Perú.

"Entre 2023 y 2025, SMU no solamente abrió 11 nuevos locales en Piura, sino que además inauguró un nuevo centro de distribución en la zona. "El balance de este plan es muy positivo, ya que nos permitió construir una base que nos posiciona bien para el crecimiento que viene en los próximos años", dijo Llosa.

De cara al futuro, SMU proyecta continuar fortaleciendo su operación en Perú. En su plan estratégico 2026–2028 se proyecta la apertura de 22 nuevos Maxiahorro, con el objetivo de ampliar su cobertura, seguir acercando una propuesta de precios convenientes y contribuir al desarrollo económico y al empleo en las comunidades donde opera.