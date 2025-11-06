Temblor sacude a la zona a la zona norte: Esta fue la magnitud del sismo reportada por Sismología Nacional

06 nov. 2025 - 19:37 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 19:27 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 13 kilómetros al norte de Tocopilla, a 31 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.