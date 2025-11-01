Temblor se percibe en la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este sábado se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 22:02 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 104 kilómetros al sureste de Alto del Carmen, a 122 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.