Temblor se percibe en la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

01 nov. 2025 - 14:50 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado se registró un sismo de magnitud 4,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 14:39 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 82 kilómetros al sureste de Socaire, a 228 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor