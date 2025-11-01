Sismo se registró en la zona centro sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 1 de noviembre se registró un sismo de magnitud 3,4 en la región del Biobío, cuando el reloj marcaba las 05:03 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 144 kilómetros al noroeste de Concepción, a 20 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
