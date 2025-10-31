Temblor sacude a la zona centro-norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

31 oct. 2025 - 20:58 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 20:45 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 22 kilómetros al sureste de Parque Fray Jorge, a 33 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.