Temblor se percibe en la zona centro-norte del país: Revisa su epicentro y cuál fue su magnitud

31 oct. 2025 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, a las 11:41 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 24.31 km al norte de Canela Baja, en la región de Coquimbo, el cual tuvo una profundidad de 53 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.