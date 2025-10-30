Temblor afecta a la zona central: Revisa la magnitud reportada por sismología

30 oct. 2025 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 18:16 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, a 49 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.