Temblor afecta a la zona central: Revisa la magnitud reportada por sismología
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 18:16 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, a 49 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.