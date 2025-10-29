Logo Mega

Temblor se percibe en el sur del país: Sismología informa la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

Durante la noche de este miércoles se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 22:04 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 76 kilómetros al oeste de Arauco, a 18 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

