Temblor sacude a la zona sur: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 22:08 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 29 kilómetros al oeste de Coronel, a 37 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
