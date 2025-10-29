Temblor sacude a la zona sur: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

29 oct. 2025 - 22:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Biobío, cuando el reloj marcaba las 22:08 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 29 kilómetros al oeste de Coronel, a 37 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.