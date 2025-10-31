Temblor remece la zona austral: Conoce de cuánto fue la magnitud del sismo

31 oct. 2025 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, a las 06:45 horas, un temblor de magnitud 4.1 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 79 km al sureste de Puerto Natales, en la región de Magallanes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 25 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.