Dos temblores se registran con minutos de diferencia en el zona centro y norte del país
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este viernes un temblor de magnitud 3.3 afectó a la zona centro del país, específicamente a las 09:05 horas, en el límite de las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el epicentro se ubicó a 38 km al suroeste de Pichidangui y tuvo una profundidad de 59 km.
Tras esto, a las 09:34 horas, un sismo de magnitud 3.5 fue registrado en la región de Atacama, a 19 km al sureste de la localidad de Huasco. Sismología explicó que este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 44 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos temblores.