Temblor afecta a la zona sur: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo?

31 oct. 2025 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,3 se registró durante la tarde de este viernes en la región del Maule, cuando el reloj marcaba las 17:31 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el sismo tuvo su epicentro a 32 kilómetros al este de Cauquenes, a 57 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

