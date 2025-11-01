SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en el Territorio Chileno Antártico

01 nov. 2025 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile este sábado, luego de un temblor de magnitud 5,2 registrado en la Base Frei, en el Territorio Chileno Antártico.

¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el SHOA.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el SHOA, el temblor tuvo su epicentro a 289 kilómetros al noreste de Base Frei, en el Territorio Chileno Antártico.