Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo?
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,7 se registró durante la tarde de este sábado en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 15:54 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el sismo tuvo su epicentro a 61 kilómetros al sureste de Putre, a 143 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
