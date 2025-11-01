Temblor afecta a la zona norte: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo?

01 nov. 2025 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,7 se registró durante la tarde de este sábado en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 15:54 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el sismo tuvo su epicentro a 61 kilómetros al sureste de Putre, a 143 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

