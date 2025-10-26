Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Prime

Temblor afecta al norte: Sismología informa la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo, se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 10:58 horas.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 45 kilómetros al suroeste de Patache, a 40 kilómetros de profundidad.

Ir a la siguiente nota

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor

Leer más de

Notas relacionadas