Temblor sacude a la zona sur: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo

25 oct. 2025 - 14:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5.3 se registró durante la tarde de este sábado en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 14:29 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 212 kilómetros al noroeste de Cabo Raper, a 10 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

