Temblor sacude a la zona sur: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 5.3 se registró durante la tarde de este sábado en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 14:29 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 212 kilómetros al noroeste de Cabo Raper, a 10 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.