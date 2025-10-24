Temblor sacude a la zona centro-norte: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo

24 oct. 2025 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,6 se registró durante la tarde de este viernes en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 16:56 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 35 km al oeste de La Serena, a 36 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

