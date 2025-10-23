Temblor sacude a la zona norte del país: Revisa su epicentro y magnitud

23 oct. 2025 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, a las 22:52 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 195 km al oeste de Tocopilla, en la región de Antofagasta, el cual tuvo una profundidad de 29 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.