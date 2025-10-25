SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras temblor en la zona sur

25 oct. 2025 - 15:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile este sábado, luego de un temblor de magnitud 4,8 que se registró a las 14:29 horas en la región de Aysén.

¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"SHOA indica que el sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en su cuenta de X.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 212 kilómetros al noroeste de Cabo Raper, a 23 km de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.