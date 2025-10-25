Temblor sacude a la zona norte: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4.7 se registró durante la tarde de este sábado en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 19:09 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 73 kilómetros al sur de Ilo, a 25 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.