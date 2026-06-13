Empate técnico mantiene en suspenso la elección presidencial en Perú: Apenas 4.519 votos separan a los candidatos

13 jun. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La elección presidencial en Perú continúa sin un ganador definido. Tras el procesamiento del 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los resultados mantienen un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, separados por apenas 4.519 votos.

Según el último cómputo, Fujimori alcanza el 50,013 % de las preferencias, mientras que Sánchez obtiene el 49,987 %, en una de las contiendas más estrechas de la historia reciente del país.

Aunque el conteo ya finalizó, el proceso electoral aún no concluye. Un total de 1.552 actas impugnadas deberán ser revisadas por las autoridades electorales, por lo que la proclamación oficial del ganador deberá esperar algunos días más.

Un estrecho margen

La ajustada diferencia ha llamado la atención incluso fuera de Perú. Durante la conversación en Meganoticias Siempre Juntos, la periodista del área internacional Paloma Ávila destacó que se trata de una elección extraordinariamente estrecha.

"Es el ejemplo más puro de 50 más 1", comentó al analizar la mínima distancia que separa a ambos candidatos.

El margen ha sido tan reducido que, durante varios momentos del escrutinio, ambos aspirantes se alternaron el liderazgo. De hecho, la diferencia máxima entre ambos alcanzó cerca de 40.000 votos, una cifra que fue disminuyendo a medida que avanzaba el conteo.

Recuento de votos divide a los comandos

El estrecho resultado también abrió un debate respecto a la posibilidad de un recuento de votos.

Desde el comando de Roberto Sánchez señalaron que una diferencia tan pequeña justificaría revisar nuevamente los sufragios, mientras que el equipo de Keiko Fujimori rechazó la idea y optó por esperar la resolución de las actas impugnadas.

Para Paloma Ávila, la situación refleja además la complejidad política que enfrentará quien resulte ganador. "Estamos hablando de que literalmente la mitad del país está en contra de cualquiera que sea el candidato electo", advirtió.

A la espera del resultado definitivo

Las autoridades electorales esperan resolver las impugnaciones durante los próximos días, por lo que el resultado oficial podría conocerse a comienzos de julio.

Posteriormente, el país deberá prepararse para el cambio de mando fijado para el próximo 28 de julio, fecha en que el nuevo presidente o presidenta asumirá oficialmente sus funciones.

Más allá del resultado final, el próximo gobierno enfrentará el desafío de recuperar la estabilidad política en un país que ha vivido años de crisis institucional.

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