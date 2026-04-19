Estados Unidos planea limpiar uno de los mayores vertederos de residuos nucleares: contiene cientos de bidones de desechos

19 abr. 2026 - 16:15 hrs.

El gobierno de Estados Unidos inició una histórica operación ambiental para limpiar el vertedero de residuos nucleares de Parks Township, uno de los más grandes del país, donde están almacenados decenas de desechos que datan de la Guerra Fría.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es el encargado del control total de estas extensas trincheras ubicadas en Pensilvania, a donde se destinarán millones de dólares para eliminar definitivamente esta amenaza contra la salud pública.

¿Cómo será el proceso de limpieza del vertedero nuclear de Parks Township?

Se invertirán más de 400 millones de dólares durante los próximos ocho años para asegurar completamente todo el terreno. Inicialmente, retroexcavadoras especiales retirarán muy lentamente capas de tierra de seis pulgadas para analizar minuciosamente cada rastro radiactivo antes de mover los residuos tóxicos, indicó CBS News.

Foto: U.S. Army Corps of Engineers

Luego, se envolverá el material contaminado con embalajes de tela especial y se almacenará en contenedores de metales pesados, de los cuales seis serán transportados cada semana por camiones de carga hacia las instalaciones nucleares en Wampum, en el condado de Lawrence.

Desde allí se enviarán por ferrocarril hacia Utah, donde serán colocados permanentemente en un búnker subterráneo seguro. Para garantizar la seguridad de los trabajadores durante la limpieza, se instalarán capas de protección con zonas de trabajo cerradas, sensores de aire y agua, y una planta para tratar acuíferos subterráneos.

Foto: Freepik

¿Por qué el gobierno estadounidense decidió limpiarlo?

Esta crisis ambiental comenzó en plena Guerra Fría, cuando las industrias locales enriquecieron material volátil para fabricar armamento y los desechos fueron almacenados en cientos de bidones de 55 galones, distribuyendo todo el letal material tóxico a través de diez profundas trincheras.

Durante décadas, hubo preocupaciones de salud pública, denuncias sobre casos de cáncer, protestas y demandas colectivas que derivaron en acuerdos multimillonarios. Por ello, pese a la colosal inversión gubernamental, muchos residentes todavía mantienen un fuerte nerviosismo recordando todo el grave daño físico sufrido.

Los altos mandos militares afirman que esta intervención detendrá cualquier propagación hacia las cercanías del recinto, mientras que las autoridades federales prometen que estos terrenos recuperarán su pureza natural y alcanzarán el mismo nivel de seguridad que ofrece un patio trasero residencial, reseñó Interesting Engineering.

Foto: Freepik

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