No superan los 60 cm de ancho, pero tienen TV y baño: Así son las minihabitaciones que se arriendan a $1.000

26 mar. 2026 - 16:21 hrs.

China atraviesa una crisis inmobiliaria desde hace algunos años. Por ello, comenzaron a surgir alternativas de minihabitaciones, espacios extremadamente pequeños, que se arriendan a bajos precios, ideales para estudiantes, desempleados o turistas.

Precisamente, una estudiante china publicó un video que se viralizó en redes sociales, en el que se ve una diminuta pieza que solo medía 60 centímetros de ancho.

Así es la minihabitación en China

En el video se puede ver una minipuerta, que al abrir da acceso a una pequeña pieza, que más bien parece un pasillo con una cama.

"Es más angosta que yo", comentó la joven, que a duras penas pudo entrar al lugar, incluso darse vuelta para salir parecía un desafío.

A pesar de ello, destacó que la habitación contaba con un baño y con una televisión, aunque no cabía de forma horizontal, por lo que la única opción era verla de lado.

¿Cuánto cuesta?

Esta pequeña habitación tiene un valor por noche de 8 yuanes, es decir, cerca de 1,10 dólares o 1.000 pesos chilenos.

"¿Esto es para que la gente viva aquí?", preguntó sorprendida la joven.