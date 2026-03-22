Niña de 11 años abrió la puerta de su casa al escuchar que golpeaban y recibió dos disparos

22 mar. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del viernes, la localidad mendocina de Godoy Cruz, al oeste de Argentina, se estremeció luego de que una niña de 11 años recibiera dos disparos en la puerta de su casa. Desde ese día se desarrolla una intensa búsqueda del atacante que se dio a la fuga.

Niña recibe dos disparos en la puerta de su casa

Según reporta Todo Noticias (TN), fue a eso de las 19:00 horas cuando vecinos de la intersección de Martín Coronado con El Carrizal alertaron al número de emergencias 911 haber escuchado dos detonaciones de un arma de fuego y ver pasar posteriormente a un hombre corriendo.

Cuando la policía llegó al hogar de la menor, su madre explicó que la niña fue a atender la puerta de la casa luego de escuchar que alguien había golpeado. En ese preciso momento, se escucharon los dos disparos que dejaron a la víctima herida en una mano y una pierna.

Búsqueda del atacante

De acuerdo al relato, el atacante vestía un polerón azul con capucha y un bermuda de jeans, dándose a la fuga por El Carrizal hacia Martín Coronado, para luego perdérsele el rastro cuando tomó dirección al norte.

Los familiares de la niña la llevaron hasta el Hospital Lencinas, pero debido a su estado tuvo que ser derivada al Hospital Pediátrico Notti, en donde especialistas atendieron sus heridas.

Paralelamente, los investigadores del caso periciaron su casa, en donde se encontraron vainas percutadas de una pistola calibre 9 mm. Además, no se descarta que el hecho esté relacionado con un tiroteo ocurrido días antes en las cercanías, mientras que aún se busca intensamente al autor de este hecho.

Todo sobre Argentina