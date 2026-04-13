¿Qué se entiende por accidente de trayecto?

13 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Entender el concepto de accidentes de trayecto es crucial para analizar lo establecido por la legislación laboral en este tipo de situaciones.

Según la Dirección del Trabajo, en su sitio web, este tipo de denominaciones pertenecen al segmento de Seguridad y Salud Laboral, fundamental para garantizar las buenas prácticas en esta clase de entornos.

En el centro de consultas del ente oficial se encuentran las normativas más comunes que rigen los derechos y los deberes, tanto de empleadores como de empleados, para el correcto desarrollo del vínculo laboral que los une.

¿Qué es un accidente de trayecto?

Los accidentes de trayecto son los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo, así como aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, a pesar de que los recintos correspondan a distintos empleadores.

El estatuto respecto al accidente de trayecto establece que la contingencia que se cubre es la correspondiente al infortunio que acontece en el lugar físico que está entre la entrada a la casa habitación y la entrada al lugar de trabajo.

Se especifica que esto aplica siempre que el recorrido sea realizado de manera racional y sin interrupciones.

Casos cotidianos de accidentes de trayecto

Se considera accidente de trayecto, por ejemplo, un suceso ocurrido en los pasillos o escaleras de un edificio, pues estos lugares no forman parte de la habitación del empleado, sino de los bienes comunes del recinto, que pertenecen a la comunidad de copropietarios.

En ese sentido, si el evento acontece en el antejardín de la casa habitación del trabajador, por ejemplo, no quedaría comprendido en el concepto de accidente de trayecto, pues corresponde a parte de la propiedad que habita el accidentado.

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