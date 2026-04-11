¿Quiénes reciben un monto variable de la Pensión Garantizada Universal?

11 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El Instituto de Previsión Social (IPS) administra la entrega de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un apoyo financiero para adultos mayores que incrementa sus ingresos regulares.

El pago de este beneficio económico no es igual para todas las personas. La cantidad exacta de dinero asignada dependerá directamente de los recursos que la persona registre como pensión base.

¿Para quién es el monto variable de la PGU?

De acuerdo a ChileAtiende, la cantidad a entregar será variable para quien tenga una pensión base de entre $789.139 y $1.252.602 mensuales.

En cambio, podrán acceder al tope máximo de $231.732 aquellos que cobren $789.139 o menos. Si el monto es de $1.252.602 o mayor, la persona no tendrá derecho a cobrar la PGU.

Además, si la persona tiene 82 años o más, el monto máximo al que podrá acceder incrementa a $250.275 con la Reforma de Pensiones.

Requisitos para obtener la PGU

Los adultos mayores podrán acceder a este aporte si cumplen con los siguientes requisitos establecidos en la ley:

Tener 65 años de edad cumplidos. Se puede enviar la solicitud con tres meses de anticipación, a los 64 años con nueve meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Este factor se evalúa mediante el Puntaje de Focalización Previsional (PFP) y los datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

Es necesario demostrar al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como un período mínimo de cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo se solicita la PGU?

Si una persona cumple los requisitos y desea comenzar a cobrar este aporte, tendrá que:

Ingresar su RUN y fecha de nacimiento en el portal de consulta ChileAtiende (pulsa aquí) .

. Si el sistema indica que puede ser beneficiario, acceder con la Clave Única.

Seguir los pasos indicados por la plataforma hasta enviar la petición en línea.

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