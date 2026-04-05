PGU subirá a $250 mil: Estas son las fechas clave de las alzas del beneficio

05 abr. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) ha registrado importantes alzas desde 2025, alcanzando actualmente un monto de $231.732. Sin embargo, en los próximos meses volverá a subir hasta llegar a $250.275, en el marco de la Reforma de Pensiones.

Este beneficio, pagado mensualmente por el Instituto de Previsión Social (IPS), está dirigido a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos legales, sin importar si están pensionadas o continúan trabajando.

Estas son las fechas de las alzas de la PGU

De acuerdo con lo informado por ChileAtiende, el aumento no será inmediato para todos los beneficiarios, sino que se aplicará de manera gradual según la edad.

Septiembre de 2026: primer grupo beneficiado

A partir de septiembre de 2026, comenzará el aumento de la PGU hasta los $250.275, pero solo para un grupo específico:

Personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026

En estos casos, recibirán automáticamente el nuevo monto.

Además:

Quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 , accederán al aumento desde el mes en que cumplan esa edad.

, accederán al aumento desde el mes en que cumplan esa edad. Las personas con pensión de gracia o leyes de reparación y que tengan 75 años o más al 30 de septiembre, podrán solicitar el aumento desde junio de 2026 para comenzar a recibirlo en septiembre.

Septiembre de 2027: aumento para todos los beneficiarios

Según lo informado por las autoridades, a partir de septiembre de 2027 el aumento se ampliará:

Todas las personas de 65 años o más recibirán la PGU con el monto máximo actualizado.

recibirán la PGU con el monto máximo actualizado. Quienes reciban pensiones de gracia o de reparación podrán solicitar el beneficio con tres meses de anticipación si cumplen con la edad requerida.

podrán solicitar el beneficio con tres meses de anticipación si cumplen con la edad requerida. Las personas montepiadas de Capredena o Dipreca que no reciban otra pensión podrán solicitar un complemento para alcanzar el monto de la PGU vigente.

Un aumento progresivo

El alza de la PGU forma parte de la Reforma de Pensiones y busca mejorar gradualmente los ingresos de los adultos mayores, priorizando inicialmente a los grupos de mayor edad.

De esta forma, el incremento se implementará en etapas, hasta alcanzar su cobertura total en 2027.

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